ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области

Об этом заявило оперативное командование "Север" .



"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решимость, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", - говорится в сообщении.



По информации командования "Север", россияне не могут вести боевые действия в полном объеме. Офицеры паникуют, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Нравственно-психологическое состояние военных РФ не способствует выполнению задач.



"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - подчеркнули в ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .