ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области
На Черниговщине украинские военные освободили пять населенных пунктов и захватили два бронетранспортера
Об этом заявило оперативное командование "Север" .
"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решимость, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", - говорится в сообщении.
По информации командования "Север", россияне не могут вести боевые действия в полном объеме. Офицеры паникуют, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Нравственно-психологическое состояние военных РФ не способствует выполнению задач.
"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - подчеркнули в ВСУ.
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