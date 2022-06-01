ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на севере Херсонщины, - глава ОВА Лагута
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что в Херсонской области украинские военные освободили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровщины и продолжают контрнаступление
Об этом Лагута сказал в эфире единого телемарафона, передает Еспресо.TV.
"Со (стороны, - ред.) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов. И наши доблестные ВСУ постепенно идут вперед и вперед и освободят Херсонщину", - сказал Лагута.
При этом глава Херсонской ОВА отметил, что из области выехало около 50% населения.
Ранее украинские военные выбили россиян из Николаевки на Херсонщине , вызвав панику среди оккупантов.
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