ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на севере Херсонщины, - глава ОВА Лагута

Об этом Лагута сказал в эфире единого телемарафона, передает Еспресо.TV.

"Со (стороны, - ред.) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов. И наши доблестные ВСУ постепенно идут вперед и вперед и освободят Херсонщину", - сказал Лагута.

При этом глава Херсонской ОВА отметил, что из области выехало около 50% населения.

Ранее украинские военные выбили россиян из Николаевки на Херсонщине , вызвав панику среди оккупантов.

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