ВСУ освободили населенный пункт на Южнобужском направлении и отбили штурм на Славянском, - Генштаб
Защитники Украины заставили оккупантов оставить Ивановку на Южнобужском направлении. Украинские воины в очередной раз отразили штурм россиян вблизи Богородичного на Донетчине
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Ведут воздушную разведку. По результатам действий украинских воинов противник оставил населенный пункт Ивановка.
На Славянском направлении враг обороняется. Обстреливал населенные пункты из артиллерии. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины в очередной раз успешно отбили.
На Донецком направлении противник также обстрелял гражданскую инфраструктуру. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка.
На Бахмутском и Краматорском направлениях тоже были зафиксированы вражеские обстрелы. У Берестового россияне хотели провести разведку боем, украинские защитники дали отпор и заставили врага отойти.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял населенные пункты. Наступление врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили назад.
В Харьковской области оккупанты обороняют ранее занятые позиции, обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Россияне пытались штурмовать в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имели и отошли.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси продолжают прикрытие белорусско-украинской границы. Проводят тренировки. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
- С 24 февраля по 2 июля оккупанты потеряли около 35 870 военных, 3737 бронемашин, 1582 танка и 653 беспилотника.
- Генштаб ВСУ обнародовал видео взрыва российского склада боеприпасов на Востоке Украины.
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