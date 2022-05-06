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Главная война с Россией ВСУ освободили населенные пункты в Харьковской области: Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и часть села Черкасские Тишки

ВСУ освободили населенные пункты в Харьковской области: Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и часть села Черкасские Тишки

6 мая, 2022 пятница
19:08
война с Россией

В результате контрнаступления ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами Харьковской области: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки

Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в facebook.

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел. По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки", - говорится в отчете ВСУ.

Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Беларусь продолжает выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси остаются подразделения вооруженных сил РФ. На территории РБ находятся до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласие с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района населённого пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляет перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северодонецком направлении противник пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Личный состав оперативной группы русских войск находится в боевой готовности "Полна".

Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

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русская агрессия
Генштаб
война
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