Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, подразделения оккупантов 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа вывели из Харьковщины из-за значительных потерь. Их передислоцировали в район российского города Белгород для восстановления. Вместе с тем значительная часть оставшегося личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение.

"На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, зачем пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку", - говорят в Генштабе.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, однако безуспешно. Также безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголов Донецкой области.

В 128 бригаде рассказали , как уничтожают врага. Разбивали пушками русские колонны, пытавшиеся их обойти.

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