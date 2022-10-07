ВСУ освободили на этой неделе 29 населенных пунктов на Востоке Украины

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов. Результаты есть и на юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, которые были оккупированы Россией раньше", - говорится в обращении президента Украины.

Владимир Зеленский также отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли.

С 24 февраля украинские воины уволили более 2,4 тыс. кв. км Херсонской области , в частности в Бериславском районе, деоккупирован 61 населенный пункт, а в Херсонском - 6.



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