ВСУ освободили на этой неделе 29 населенных пунктов на Востоке Украины
На восточном фронте с начала недели украинские защитники освободили уже 29 населенных пунктов, которые были в оккупации
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов. Результаты есть и на юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, которые были оккупированы Россией раньше", - говорится в обращении президента Украины.
Владимир Зеленский также отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли.
- С 24 февраля украинские воины уволили более 2,4 тыс. кв. км Херсонской области , в частности в Бериславском районе, деоккупирован 61 населенный пункт, а в Херсонском - 6.
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