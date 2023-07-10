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ВСУ освободили на Бахмутском направлении 24 км², на юге – 169 км²

10 июля, 2023 понедельник
08:52
Война с Россией

С начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Юг

За прошедшую неделю на южной линии фронта подразделения Вооруженных Сил Украины продвинулись более чем на один километр. В общей сложности с начала наступления на этих направлениях ВСУ продвинулись до 8,6 км. Также за прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 км украинской земли.

"С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км² украинской земли. Что примерно сопоставимо с площадью города Одесса!", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В настоящее время на этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Восток

Кроме этого, на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 км территорий. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 км² украинской земли.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению. Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий. Впоследствии отмечалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. Также в субботу, 8 июля, сообщалось, что украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

9 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил , что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а российские захватчики местами оказываются в ловушке.

В утренней сводке 10 июля Генштаб отчитывался , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Мелитополь
военные силы Украины
Бердянск
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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