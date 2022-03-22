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Главная война с Россией ВСУ освободили Макаров, отбили 13 атак, уничтожили более 30 единиц техники и более 300 оккупантов, - Генштаб ВСУ

ВСУ освободили Макаров, отбили 13 атак, уничтожили более 30 единиц техники и более 300 оккупантов, - Генштаб ВСУ

22 мартa, 2022 вторник
01:22
война с Россией

Враг существенно снизил активность, а в тех местах, где решается ее проявлять, получает достойный отпор.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .

Завершается двадцать шестое время героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

В ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории российской федерации в границы Украины.

В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство российской федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не добился. Продолжает ведение воздушной разведки для поиска оптимальных путей улучшения своего положения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных возможностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности, батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако, из-за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, частично блокирует город Сумы, совершает артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки в город Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

На Южнобужском направлении кафиры перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

На Николаевском направлении в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Да, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отвергнут.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом кафиры продолжают активно использовать аэродромную сеть республики Беларусь.

Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

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Макаров
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