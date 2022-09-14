Об этом заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий сегодня украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - рассказал Самойленко.

Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне произошли сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту жительства и концентрации россиян". Также были нанесены удары по оккупантам в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.

Генштаб ВСУ в сводке за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.

В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.