ВСУ освободили Киселевку. До Херсона осталась только Чернобаевка, — председатель облсовета
Украинские военные освободили Киселевку под Херсоном. На пути в областной центр — легендарная Чернобаевка
Об этом заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире всеукраинского телемарафона.
"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий сегодня украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - рассказал Самойленко.
Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне произошли сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту жительства и концентрации россиян". Также были нанесены удары по оккупантам в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.
- Генштаб ВСУ в сводке за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.
- В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.
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