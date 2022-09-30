ВСУ освободили Дробышево под Лиманом
Украинские военные освободили поселок городского типа Дробышево в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.
"Дробышево - поселок в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ", - написал он.
81 объединенная аэромобильная бригада записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.
- Согласно вечернему сообщению Генштаба за 30 сентября, ВСУ поразили 6 командных пунктов России на оккупированных территориях.
- Российские войска сбегают из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.
- Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко сообщил, что российские оккупанты в районе Лимана пытаются скрыться по полевым дорогам, но украинская артиллерия достает сейчас любую вражескую колонну.
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