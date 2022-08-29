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Главная война с Россией ВСУ освободили четыре села под Херсоном, - CNN

ВСУ освободили четыре села под Херсоном, - CNN

29 августа, 2022 понедельник
22:42
война с Россией

Украинские воины освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона

Об этом сообщает CNN.

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла", – утверждает источник телеканала в ВСУ.

По его словам, основное направление наступления было на Правдине. Украинские воины ударили по вражеской пехоте из "ДНР" и "ЛНР", все завершилось бегством бандформирований и российского десанта.

"Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах", — сказал военный и уточнил, что освобождены Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель – Херсон", – сообщил источник.

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  • 29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.
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  • Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.
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