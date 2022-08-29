Об этом сообщает CNN.

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла", – утверждает источник телеканала в ВСУ.

По его словам, основное направление наступления было на Правдине. Украинские воины ударили по вражеской пехоте из "ДНР" и "ЛНР", все завершилось бегством бандформирований и российского десанта.

"Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах", — сказал военный и уточнил, что освобождены Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель – Херсон", – сообщил источник.

К вечеру 29 августа ВСУ в Херсоне поразили баржи возле Антоновского моста.