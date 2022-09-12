ВСУ освободили четыре населенных пункта Харьковщины
12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" освободили населенные пункты Терновая, Варваровка, Избицкое и Старица в Харьковской области
Об этом сообщает в телеграмме Силы специальных операций "Азов Харьков".
"Сегодня силами ССО АЗОВ Харьков и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого был освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск", - написал командир отряда ССО "Азов Харьков" Анатолий Сидоренко.
Украинские воины деоккупировали районы Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица и взяли под контроль нашу границу.
"Более подробную информацию и видео ожидайте позже", - добавил Сидоренко.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные добыли российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
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