ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, - Минобороны
В понедельник, 11 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение части поселка Опытного вблизи Авдеевки Донецкой области. За неделю ВСУ деоккупировали еще 2 кв. км на Бахмутском направлении
Об этом она заявила при включении из Military Media Center.
"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", - сказала Маляр.
По словам замминистра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.
Да, украинские защитники сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.
В течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении
"За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении, – ред.) составила около 2 кв. км", – заявила Маляр.
Она добавила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день уволено уже 49 кв. км территории Украины.
Кроме того, на этом направлении Силы обороны имели успех в районе населенных пунктов Клищиевки и Андреевки.
По словам Маляр, украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций, поэтому там есть определенные продвижения вперед.
- Накануне глава Авдеевской ВМА Виталий Барабаш сообщил , что ВСУ заняли часть Опытного, что возле Донецка, сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте.
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