ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, - Минобороны

Об этом она заявила при включении из Military Media Center.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", - сказала Маляр.

По словам замминистра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Да, украинские защитники сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.

В течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении

"За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении, – ред.) составила около 2 кв. км", – заявила Маляр.

Она добавила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день уволено уже 49 кв. км территории Украины.

Кроме того, на этом направлении Силы обороны имели успех в районе населенных пунктов Клищиевки и Андреевки.

По словам Маляр, украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций, поэтому там есть определенные продвижения вперед.