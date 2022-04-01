ВСУ освободили Бородянку и Бучу в Киевской области

Об этом сообщает новостное агентство Минобороны АрмияInform в Twitter.



"Бородянка в Бучанском районе Киевской области под контролем Украины", – говорится в сообщении.



Мэр города Буча Анатолий Федорук подтвердил факт освобождения города от россиян.



"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских оккупантов. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области", - сказал он.

1 апреля Генштаб сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях.

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