ВСУ освободили Бородянку и Бучу в Киевской области
Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили города Бучу и Бородянку в Киевской области
Об этом сообщает новостное агентство Минобороны АрмияInform в Twitter.
"Бородянка в Бучанском районе Киевской области под контролем Украины", – говорится в сообщении.
Мэр города Буча Анатолий Федорук подтвердил факт освобождения города от россиян.
"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских оккупантов. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области", - сказал он.
- 1 апреля Генштаб сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях.
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