ВСУ освободили Большой Бурлук в 20 км от границы с Россией, - Геращенко
В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук, расположенный в 20 км от границы с РФ
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в телеграмме .
"Мы уже в Бурлуке! Орки - бегите, только пасть закрывайте, чтобы по дороге от местных по шее не получить", - подчеркнул он.
Позже Антон Геращенко добавил в телеграмме, что захватчики скрылись из города.
"Харьковская область, Большой Бурлук - 10 км до границы с России. Бойцы 92-й бригады срывают и топчут российскую тряпку, которую даже не смогли снять бегущие в панике орки", - подчеркнул он.
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