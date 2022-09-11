Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в телеграмме .

"Мы уже в Бурлуке! Орки - бегите, только пасть закрывайте, чтобы по дороге от местных по шее не получить", - подчеркнул он.

Позже Антон Геращенко добавил в телеграмме, что захватчики скрылись из города.

"Харьковская область, Большой Бурлук - 10 км до границы с России. Бойцы 92-й бригады срывают и топчут российскую тряпку, которую даже не смогли снять бегущие в панике орки", - подчеркнул он.

8 сентября украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

По состоянию на 10 сентября военные пропагандисты РФ сообщали, что российские оккупанты покинули Изюм .

10 сентября украинские военные вошли в Купянск.

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