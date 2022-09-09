Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинское знамя и защиту для наших людей", - говорится в видеообращении президента Украины.

9 сентября российские СМИ сообщили , что оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.

9 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий на Юге Украины. Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах.

ДБР приступило к фильтрационным мероприятиям в деоккупированной Балаклее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb