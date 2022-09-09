ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области ВСУ освободили более 30 населенных пунктов
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинское знамя и защиту для наших людей", - говорится в видеообращении президента Украины.
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