ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области

Оперативную информацию с фронта распространило командование "Юг" в Facebook.



"На Херсонщине, накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противников отбито. Подразделениями ВСУ возобновлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в отчете "Юга".



Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение украинскими подразделениями. Враг отошел в сторону Чернобыевки со значительными потерями.



За сутки 23 апреля общие потери противника составляют: 74 человека, 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БпЛА-разведчика.



"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетному удару почти по всему", – рассказали в ВСУ.





23 апреля Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, был поврежден военный объект и 2 жилых дома.

В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек , 18 ранены.

Вечером 23 апреля в Одесской области воины подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты.

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