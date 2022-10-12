ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.
ВСУ освободили населенные пункты Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.
"Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения. Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наших наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Камянки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе", - пишут в ОК.
В деоккупированных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.
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