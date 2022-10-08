ВСУ освободили 40 населенных пунктов Донецкой области
В Донецкой области украинские защитники деоккупировали 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных громадах
Об этом сообщает Минреинтеграция.
В Министерстве рассказали, что в 40 деоккупированных населенных пунктах Донецкой области постепенно возвращается жизнь.
"Пока обследуются разрушенные дома и осуществляется поиск их владельцев. Отметим, что только в Святогорске обнаружили более 260 таких зданий. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В городе Святогорск ведутся работы по восстановлению мобильной связи. Продолжаются начисления социальных выплат населению. освобожденных городах Лиман и Святогорск, а также в поселке городского типа Яровая Донецкой области возобновлена выплата пенсий. С момента деоккупации Пенсионный фонд Украины через Укрпочту уже выдал более 8 млн гривен", - говорится в сообщении.
Местным начала активно поступать гуманитарная помощь. В частности, от местных властей, ЮНИСЕФ, Общества Красного Креста Украины.
Жители деоккупированных территорий могут получить продукты, предметы гигиены, приборы для обогрева помещений. Осуществляется выплата единовременного пособия от Общества Красного Креста Украины.
- 8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмутском направлении сейчас очень сложная ситуация.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное