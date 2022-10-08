ВСУ освободили 40 населенных пунктов Донецкой области

Об этом сообщает Минреинтеграция.

В Министерстве рассказали, что в 40 деоккупированных населенных пунктах Донецкой области постепенно возвращается жизнь.

"Пока обследуются разрушенные дома и осуществляется поиск их владельцев. Отметим, что только в Святогорске обнаружили более 260 таких зданий. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В городе Святогорск ведутся работы по восстановлению мобильной связи. Продолжаются начисления социальных выплат населению. освобожденных городах Лиман и Святогорск, а также в поселке городского типа Яровая Донецкой области возобновлена выплата пенсий. С момента деоккупации Пенсионный фонд Украины через Укрпочту уже выдал более 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Местным начала активно поступать гуманитарная помощь. В частности, от местных властей, ЮНИСЕФ, Общества Красного Креста Украины.

Жители деоккупированных территорий могут получить продукты, предметы гигиены, приборы для обогрева помещений. Осуществляется выплата единовременного пособия от Общества Красного Креста Украины.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмутском направлении сейчас очень сложная ситуация.

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