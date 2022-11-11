Об этом пишет Генштаб ВСУ в утренней своде 11 ноября.

Так, в ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября этого года были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет впоследствии", - отмечают в Генштабе.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя. Эксперты отмечали, что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкий отметил, что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город. А министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что России нужно минимум неделю, чтобы покинуть Херсон.

Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb