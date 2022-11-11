Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении за 9 ноября

ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении за 9 ноября

11 ноября, 2022 пятница
07:09
война с Россией ВСУ

Украинское войско продолжает наступать на Херсонском направлении. За 9 ноября освобождено 12 населенных пунктов области

Об этом пишет Генштаб ВСУ в утренней своде 11 ноября.

Так, в ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября этого года были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет впоследствии", - отмечают в Генштабе.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".
  • В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя. Эксперты отмечали, что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.
  • 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкий отметил, что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город. А министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что России нужно минимум неделю, чтобы покинуть Херсон.
  • Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
деоккупация Украины
Читайте также:
російські військові
10 ноября, 2022 четверг
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
Марія Захарова
9 ноября, 2022 среда
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
Ганна Маляр
9 ноября, 2022 среда
"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 ноября
07:00
Седьмой "Рамштайн" пройдет на следующей неделе, - Пентагон
06:40
ISW: Победа на Херсонщине не будет последней, ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой
06:00
"Арсенал" предложил 60 млн евро за Мудрика, - СМИ
05:56
Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи артиллерийские боеприпасы для Украины, - WSJ
05:33
Украина попросит партнеров о помощи для оплаты работы Starlink, - Резников
05:12
"Для нас любая погода – летная! Всем продуктивного дня!": как в минобороны РФ избежали подробностей о ситуации в Херсонской области
04:42
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
04:32
Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Юг"
03:54
На южном фронте артиллерия ВСУ уничтожает логистику и систему управления оккупантов
03:39
Россия обстреляла из "градов" Днепропетровскую область, пострадал 10-летний ребенок
03:27
ВСУ продвигаются, а оккупанты экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр, - ОК "Юг" о ситуации в Херсонской области
03:10
Обновлено
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
02:01
Не очень понимаю Ломаченко. Не могу найти логику, - олимпийский чемпион Беленюк
01:31
Резников заявил, что России нужно не менее недели, чтобы покинуть Херсон
01:24
Конгресc США
Выборы в США: контроль над сенатном зависит от результатов в трех штатах
01:00
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица после 12-го тура чемпионата Украины по футболу
00:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 ноября
00:39
США больше не рассматривают Россию как страну с рыночной экономикой
00:22
МЮ без Роналду выбил "Астон Виллу" из Кубка Лиги
00:10
В Варшаве опасаются провокаций против беженцев из Украины на День независимости Польши 11 ноября
2022, четверг
10 ноября
23:58
Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства
23:49
В районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город, - ГУР
23:45
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 12-го тура
23:36
Около полусотни взрывов: россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области
23:32
Во Франции прогнозируют длительную "военную конфронтацию" в мире, вызванную агрессией России
23:09
Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия
22:58
Amnesty International
Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности
22:49
Украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами, - Зеленский
22:47
Населенный пункт считается освобоженным , только когда ВСУ в нем полностью закрепляются, - Маляр
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ, - херсонский политолог Молчанов
22:20
В киевских государственных школах и детсадах полностью исключили русский язык из учебных программ
22:16
На юге освободили уже 41 населенный пункт, - Зеленский
22:09
единая россия
Лидеры "Единой России" и 2 депутата госдумы попали под обстрел в "ЛНР"
21:43
В Европарламенте одобрили "транспортный безвиз" между ЕС и Украиной
21:18
В Украине деколонизировали около 4 тыс. названий улиц за время полномасштабного вторжения РФ, - соучредитель проекта "Декоммунизация Украины" Поздняков
21:09
ЗРК Avenger, ракеты HIMARS и HAWK: США объявили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
20:59
Президент назначил руководителей трех военных администраций в Херсонской области
20:55
Эксклюзив
Снегиревка и Берислав – это районы, на которых строится вся система укрепленных позиций армии РФ, – военный эксперт Кузан
20:48
"Основа государственности": Судья КСУ Головатый назвал угрозу языку угрозой нацбезопасности и отметил конституционность языкового закона
20:44
Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV