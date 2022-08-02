ВСУ освободили 1054 населенных пункта Украины, - ОП
Вооруженные силы Украины уже деоккупировали 1054 населенных пункта Украины, продолжается восстановление инфраструктуры на этих территориях
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга.
Как говорится в сообщении, на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы.
"Житомирщина продолжает восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры и жилье горожан, которые непосредственно участвуют в восстановлении своих жилищ. Государство обязалось компенсировать утраченное", - сказал Тимошенко.
Также заместитель руководителя ОП проинформировал, что Сумская область продолжает ликвидировать последствия многочисленных обстрелов и бомбардировок.
"В частности, завершен текущий ремонт административного здания Сумыоблэнерго. Устраняются перебои с мобильной связью на территории Миропольской ОТГ. Полностью возобновила работу птицефабрика в селе Ольшанка, Сумского района", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. Всего планируется восстановить более 50 школ и детсадов.
- В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.
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