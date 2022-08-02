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ВСУ освободили 1054 населенных пункта Украины, - ОП

2 августа, 2022 вторник
12:12
война с Россией

Вооруженные силы Украины уже деоккупировали 1054 населенных пункта Украины, продолжается восстановление инфраструктуры на этих территориях

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга.

Как говорится в сообщении, на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы.

"Житомирщина продолжает восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры и жилье горожан, которые непосредственно участвуют в восстановлении своих жилищ. Государство обязалось компенсировать утраченное", - сказал Тимошенко.

Также заместитель руководителя ОП проинформировал, что Сумская область продолжает ликвидировать последствия многочисленных обстрелов и бомбардировок.

"В частности, завершен текущий ремонт административного здания Сумыоблэнерго. Устраняются перебои с мобильной связью на территории Миропольской ОТГ. Полностью возобновила работу птицефабрика в селе Ольшанка, Сумского района", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. Всего планируется восстановить более 50 школ и детсадов.

  • В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

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Украина
Сумщина
военные силы Украины
оккупированные территории
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