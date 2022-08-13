ВСУ осуществляют операцию "Буря в степи": сейчас идет этап локализации района боевых действий, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Вооруженные силы Украины сейчас находятся на этапе локализации боевых действий, совершая операцию, которую условно можно назвать "Буря в пустыне"
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Вооруженные силы Украины действуют как по учебнику новой, технологической войны. Этот учебник предусматривает, что мы осуществляем операцию, которую я условно назвал бы "Буря в степи". На первом этапе эта операция включает локализацию района боевых действий. Так вот, локализация района боевых действий, которые Соединенные Штаты в Ираке выполняли авиацией, мы уже сделали, используя дальнобойные системы. А роль штурмовой авиации по уничтожению ключевых переправ, выполнили системы HIMARS", - отметил Згурец.
Эксперт добавил, что идет этап по уничтожению логистики российских кафиров.
"В дальнейшем будут продолжаться этапы, связанные с уничтожением логистики врага. Этот этап включает уничтожение командных пунктов и противовоздушной обороны. А дальше - уничтожение наземной группировки, которая до сих пор не найдет способ покинуть правый берег Днепра", - отметил Сергей Згурец.
- 12 августа стало известно, что пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале.
- В тот же день в своем очередном отчете Институт изучения войны указал на признаки подготовки России к продолжительной войне.
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