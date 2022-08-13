Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины действуют как по учебнику новой, технологической войны. Этот учебник предусматривает, что мы осуществляем операцию, которую я условно назвал бы "Буря в степи". На первом этапе эта операция включает локализацию района боевых действий. Так вот, локализация района боевых действий, которые Соединенные Штаты в Ираке выполняли авиацией, мы уже сделали, используя дальнобойные системы. А роль штурмовой авиации по уничтожению ключевых переправ, выполнили системы HIMARS", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что идет этап по уничтожению логистики российских кафиров.

"В дальнейшем будут продолжаться этапы, связанные с уничтожением логистики врага. Этот этап включает уничтожение командных пунктов и противовоздушной обороны. А дальше - уничтожение наземной группировки, которая до сих пор не найдет способ покинуть правый берег Днепра", - отметил Сергей Згурец.

12 августа стало известно, что пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале.

В тот же день в своем очередном отчете Институт изучения войны указал на признаки подготовки России к продолжительной войне.

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