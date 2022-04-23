ВСУ осуществили успешное контрнаступление и освободили еще три села к северу от Харькова, – председатель ОВА
Украинские военные освободили от российских оккупантов три населенных пункта Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня длительные ожесточенные бои", – говорится в сообщении.
Известно, что украинские военные выбили оккупантов из населенных пунктов Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского направления. ВСУ закрепились на позициях.
Также Синегубов отметил, за минувшие сутки, 22 апреля, российские войска нанесли 56 ударов по гражданской инфраструктуре Харькова и области. В результате погибли два человека и 19 получили ранения. Ночью также шли артиллерийские обстрелы жилых районов Харькова с восточной стороны.
- Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что армия Российской Федерации терпит большие потери личного состава на Харьковщине, в окрестностях Изюма идут ожесточенные бои.
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