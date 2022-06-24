ВСУ осуществили наступление на Херсонщине, оккупанты покинули оборонительные позиции и скрылись, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий украинских подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Также украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются.

Оккупанты продолжают штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка и обстреляли населенные пункты на Бахмутском направлении. Россияне захватили Николаевку. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит обстрелы, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Славянском направлении противник ведет наступление на направлении Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

На Харьковском направлении россияне держат оборону для недопущения сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. Также враг пытается вести штурмовые действия для улучшения тактического положения своих подразделений. На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

По данным Генштаба, в акваториях Черного и Азовского морей враг держит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

24 июня российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов в Луганской области в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

Спикер Министерства обороны заявил , что утром 24 июня, в Черном море зафиксировали четыре корабля РФ с крылатыми ракетами "Калибр". Оккупанты могут ударить одновременно 32 ракетами.

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