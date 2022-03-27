ВСУ осуществили контратаку и выбили оккупантов из Гусаровки на Харьковщине и уничтожили более 100 россиян
Украинские военные выбили оккупантов из Гусаровки на Харьковщине, уничтожили около 60 единиц российской техники и более 100 военных
Об этом сообщила пресс-служба ВСУ .
"Гусаровка. Была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа. Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожены. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню", - говорится в заявлении.
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