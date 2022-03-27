ВСУ осуществили контратаку и выбили оккупантов из Гусаровки на Харьковщине и уничтожили более 100 россиян

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ .



"Гусаровка. Была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа. Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожены. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню", - говорится в заявлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb