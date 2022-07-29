ВСУ остановили штурм оккупантов на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. На Северском направлении враг продолжал наносить удары по объектам инфраструктуры из артиллерии в приграничных районах. Также противник вел воздушную разведку у села Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении россияне продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты. Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушевахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки. В районе Щуровки украинские воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружили разведгруппу оккупантов и нанесли огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины. Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг также совершил обстрелы в районах населенных пунктов. Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков украинские воины подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются, чтоб не допустить продвижения украинских войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру.

С 24 февраля по 29 июля оккупанты потеряли около 40,5 тыс. военных, 1749 танков, 900 систем артиллерии и 731 беспилотник.

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