ВСУ остановили оккупантов во время наступления на Потемкино Херсонской области
На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, однако наносит авиаудары по украинским территориям
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Так, враг осуществлял обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибужское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Широкое, Березнеговатое, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.
Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Большое Артаково, Крещеновка.
Но был остановлен силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.
В Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
- По состоянию на утро 2 сентября подразделениями Сил обороны отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Майорск, Опросное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага по направлениям Авдеевки и Красногоровки.
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