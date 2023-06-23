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ВСУ остановили наступление врага в двух направлениях

23 июня, 2023 пятница
08:47
Война с Россией

По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграмме.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", – написала она.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба , Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка - Роботино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг сосредоточил основные усилия на ведомых оборонах и недопущении продвижения украинских войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Отмечается, что украинское войско продолжает сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются:

  • на Лиманском направлении – в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области
  • на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области
  • на Марьинском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области

"Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику потери в живой силе и технике", - добавляет Генштаб.

Во временно оккупированную Кременную прибыло подразделение из более 300 россиян

Понеся большие потери российские террористы используют украинских граждан как "живой щит".

Так, во временно захваченную Кременную прибыло подразделение российских оккупантов в составе более 300 человек. Захватчики расквартировали малыми группами в частных домах среди местного населения, говорят украинские воины.

  • До этого Генштаб ВСУ отчитывался , что российское войско 22 июня сосредотачивало основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, за минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздоловке Донецкой области.
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