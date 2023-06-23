Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграмме.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", – написала она.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба , Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка - Роботино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг сосредоточил основные усилия на ведомых оборонах и недопущении продвижения украинских войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Отмечается, что украинское войско продолжает сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются:

на Лиманском направлении – в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области

на Марьинском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области

"Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику потери в живой силе и технике", - добавляет Генштаб.

Во временно оккупированную Кременную прибыло подразделение из более 300 россиян

Понеся большие потери российские террористы используют украинских граждан как "живой щит".

Так, во временно захваченную Кременную прибыло подразделение российских оккупантов в составе более 300 человек. Захватчики расквартировали малыми группами в частных домах среди местного населения, говорят украинские воины.