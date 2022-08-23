Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

На Донетчине усилия оккупантов сосредоточены на проведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В направлении Бахмута оккупанты произвели огненное впечатление вблизи Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Враг пытался провести боевую разведку в районе населенного пункта Зайцево и штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, но безуспешно и отступил.

На Авдеевском направлении враг применил танки, ствольную артиллерию и многочисленные ракетные системы в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опросного, Невельского. Нанес авиаудару вблизи Марьинки. Вел наступление близ Красногоровки и Первомайского, но бесполезно.

В Новопавловском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Безрезультатно вели наступательные бои в районах населённых пунктов Новомихайловка и Золотая Нива.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

На Славянском направлении враг нанес удар с танков, ствольной артиллерии и зенитных пушек вблизи Норцовки, Краснополья и Долины. Был совершен авиаудар по Богородичному.

В Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки из ствольной и ракетной артиллерии. Авиаудары зафиксированы вблизи Питомника и Мосьпаново. БПЛА использовался для разведки позиций наших войск и корректировки артиллерийского огня.

В Северном направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в населенных пунктах Черниговской и Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия в целях удержания ранее оккупированных областей и границ, пытается улучшить тактическое положение.

В Запорожском направлении зафиксировано огненное впечатление вблизи Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого поля, Степного, Новопавловки, Новоандреевки. Авиаудары по районам населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и препятствии наступлению наших войск. Принимает меры по пополнению после потерь. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потемкино, Широкое, Иванивка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Апрельское. Нанес авиаудары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. Для проведения воздушной разведки активно привлекался БПЛА.

В Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах враг активно использует средства радиоэлектронной борьбы. Угроза ракетных и авиаударов с территории Республики Беларусь сохраняется.

Морская группировка врага в водах Черного и Азовского морей сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и повреждении военных объектов.

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