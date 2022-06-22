ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Молодежного и Екатериновки

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На Донецком направлении украинские войска препятствуют попыткам противника установить полный контроль над городом Северодонецк. Враг ведет наступательные действия, пытаясь блокировать силы обороны в районе населенных пунктов Боровское и Вороново и блокировать основные логистические пути из Бахмута. В настоящее время боевые действия в этих направлениях продолжаются. разоблачение огневых позиций наших подразделений враг провел разведку боем в направлении Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино.

На Бахмутском направлении ВСУ ведут бои с подразделениями оккупантов, которые сосредоточили основные усилия на попытках окружения сил обороны в районе Золотого, а также установлении контроля над трассой Бахмут – Лисичанск. Украинские защитники отбили штурм противника в направлении Мироновка - Семигорье и остановили наступление оккупантов в направлении Молодежного и Екатериновки", - отметил Мотузяник.

На Харьковском направлении подразделения российских войск удерживают занятые рубежи, чтобы не допустить выход сил обороны Украины на государственную границу, а также в тыл группировкой оккупационных войск противника на Славянском направлении. Тем временем на Славянском направлении большая группировка оккупантов сосредоточилась на выявлении слабых мест в обороне ВСУ и создании условий для восстановления в направлении Изюм – Славянск.

Напомним, с 24 февраля по 22 июня оккупанты уже потеряли в Украине около более 34 тыс военных, 1,5 тыс. танков и 182 вертолета.

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