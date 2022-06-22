ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Молодежного и Екатериновки
Враг пытается блокировать украинские войска в Донецкой и Луганской областях и перерезать пути сообщения с ними
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"На Донецком направлении украинские войска препятствуют попыткам противника установить полный контроль над городом Северодонецк. Враг ведет наступательные действия, пытаясь блокировать силы обороны в районе населенных пунктов Боровское и Вороново и блокировать основные логистические пути из Бахмута. В настоящее время боевые действия в этих направлениях продолжаются. разоблачение огневых позиций наших подразделений враг провел разведку боем в направлении Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино.
На Харьковском направлении подразделения российских войск удерживают занятые рубежи, чтобы не допустить выход сил обороны Украины на государственную границу, а также в тыл группировкой оккупационных войск противника на Славянском направлении. Тем временем на Славянском направлении большая группировка оккупантов сосредоточилась на выявлении слабых мест в обороне ВСУ и создании условий для восстановления в направлении Изюм – Славянск.
- Напомним, с 24 февраля по 22 июня оккупанты уже потеряли в Украине около более 34 тыс военных, 1,5 тыс. танков и 182 вертолета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное