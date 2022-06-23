ВСУ остановили наступление на Лисичанск и нанесли урон врагу, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Украинские воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Россияне еще раз обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на Северодонецком направлении. Россияне продолжают вести штурмовые действия по установлению полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

В Славянском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру. Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и вынудили оккупантов отойти.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силы штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Разведка боем в районе населённого пункта Вершина завершилась для врага провалом. Россияне пытались сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового. Успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск по танкам и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего ВСУ провели жесткий бой и заставили оккупантов отойти.

Чтобы выявить слабые места в украинской обороне, оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. ВСУ успешно их обнаружили – с большими потерями враг отошел. Попытку наступления врага по направлению к Марьинке украинские военные также жестко подавили.

Оккупанты обстреливали населенные пункты на Северском, Харьковском, Бахмутском и Южнобужском направлениях. На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Чтобы не допустить переброски украинских резервов на другие направления, враг обстреливал позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

В акватории Черного и Азовского морей остается корабельная группировка врага. Пять носителей высокоточного оружия находятся в готовности к ракетным ударам по территории Украины.

Утром 23 июня мы сообщали, что противник овладел населенными пунктами Лоскутовка и Рай-Александровка, готовится к форсированию реки Северский Донец и пытается овладеть господствующими высотами в районе Берестового для установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

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