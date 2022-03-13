ВСУ остановили интенсивное продвижение россиян в глубь Украины, - Маляр

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Продолжается мощное сопротивление. Уже можно делать анализ и видеть определенные тенденции. По настоящему остановлено интенсивное продвижение врага в глубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев", - заявила Маляр.

Замминистра отметила, что "враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав".

"Враг делает выводы и учится воевать в наших реалиях и не оставляет планы наступательной операции. Поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются достичь чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию. Поэтому будут пытаться закрепиться на рубежах временно занятых территорий. И вот здесь крайне. важная позиция местной громады. Токмак, Мелитополь, Херсон – не дают врагу реализовывать такие планы", – написала Маляр.

"Вражеская армия разрушает наши города, села, гражданскую инфраструктуру. Чтобы нас запугать и сломать психологически. Но украинская нация несокрушима. По трагическим сегодняшним событиям во Львовской области и вчерашним в Ивано-Франковске вы видите, что враг разрушает аэропорты и центры обучения. Да, война – это испытание. Это потери. Но мы все это пройдем и обязательно победим – даже не сомневайтесь", – отметила Маляр.