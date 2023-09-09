ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что уничтожение логистики врага на юге переведет россиян в режим оперативного окружения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На юге продолжается война логистик. Перед ВСУ стоит задача - уничтожение логистических цепочек поставок для армии РФ. Во-первых, вывести из строя Крымский мост. Во-вторых, пересечь сухопутный коридор или взять его под оперативный контроль. То есть под удары артиллерией или ракетами РСЗО, чтобы доставать в любую точку сухопутного трафика врага", - заметил Свитан.
По словам полковника запаса ВСУ, Силам обороны следует выйти к железной дороге на Токмак со стороны Волновахи. И это будет успехом нашего наступления на юге.
"После выхода и пересечения железной дороги, мы сможем доставать до сухопутной трассы Бердянск - Токмак. А с помощью HIMARS сможем доставать до сухопутной трассы Ростов - Мелитополь. ВСУ осталось 15-20 км, чтобы выполнить такую задачу. И это переведет россиян в режим оперативного окружения. Когда не будет поставки топлива и боеприпасов, россиянам будет тяжело вести боевые действия", - подчеркнул Свитан.
- 7 сентября Институт изучения войны писал, что украинские военные продолжают наступление и продвигаются вперед в Запорожской области в районе села Вербовое
- В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботино.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное