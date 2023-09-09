ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге продолжается война логистик. Перед ВСУ стоит задача - уничтожение логистических цепочек поставок для армии РФ. Во-первых, вывести из строя Крымский мост. Во-вторых, пересечь сухопутный коридор или взять его под оперативный контроль. То есть под удары артиллерией или ракетами РСЗО, чтобы доставать в любую точку сухопутного трафика врага", - заметил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, Силам обороны следует выйти к железной дороге на Токмак со стороны Волновахи. И это будет успехом нашего наступления на юге.

"После выхода и пересечения железной дороги, мы сможем доставать до сухопутной трассы Бердянск - Токмак. А с помощью HIMARS сможем доставать до сухопутной трассы Ростов - Мелитополь. ВСУ осталось 15-20 км, чтобы выполнить такую задачу. И это переведет россиян в режим оперативного окружения. Когда не будет поставки топлива и боеприпасов, россиянам будет тяжело вести боевые действия", - подчеркнул Свитан.

7 сентября Институт изучения войны писал, что украинские военные продолжают наступление и продвигаются вперед в Запорожской области в районе села Вербовое

В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботино.



