ВСУ осталось продвинуться на 20 км, чтобы нарушить логистику окупантов на южном направлении. Колонка Сергея Згурца

Линия фронта на юге

Главное внимание сейчас приковано к нашему наступлению на юге. Генеральный штаб ВСУ утром 29 августа сообщил об успехе Сил обороны в направлении Новоданиловка - Вербовое и закреплении на достигнутых рубежах, однако без деталей. Хотя мы знаем, что сейчас движение к югу от освобожденного Роботиного в направлении Новопрокоповки, Вербового и дальше в Токмак является одним из важных направлений украинского наступления.







Когда речь идет о наступательной операции, то критериев оценки может быть несколько. И я хотел бы об этом немного сказать. С 4 июня от Орехового до Роботиного ВСУ прошли около девяти километров, пробившись по минам до основной линии обороны противника. Программа максимум – это выход к побережью Азовского моря. Здесь по оценкам где-то до 80 км на разных участках. Следовательно, получается, что еще драться и драться, но есть нюансы. Нужно учесть одну деталь – враждебная логистика на юге.

Все обеспечение РФ на южном направлении держится на железнодорожном сообщении, которое проходит по линии Васильевка – Мелитополь – Токмак – Каменка – Волноваха. Также еще есть автомобильный путь вдоль Азовского побережья. Если украинские силы продвинутся от нынешних позиций где-то еще на 15-20 км, в частности, блокируя Токмак, то это позволит разрушить транспортные пути РФ с востока на запад. И это существенно удручает способность русской армии мобилизоваться и воевать. Это принципиальная программа минимум.

Но далеко не все измеряется километрами во время военных операций. Прежде всего каждая военная операция направлена на уничтожение боевого потенциала у противника, его живой силы и техники. Ибо мертвый враг на позиции точно уже не вернется. Что с этим у нас на юге? Формально захватчик имеет преимущество в живой силе, но он растянут по всей протяженности фронта в 170 км. Место ударов продолжает выбирать сейчас украинская сторона, а враг вынужден искать пути компенсации потерь.

Что здесь произошло за последние несколько недель? В первую очередь на защиту того же Роботиного, где-то месяц назад, была сначала передислоцирована российская 7-я десантно-штурмовая бригада из Херсонщины. А неделю назад на юг так же под Роботино уже с Луганщины было переброшено два полка 76-й десантно-штурмовой бригады, которая считается наиболее боеспособной в составе российской армии и рассматривается как оперативный резерв. Это свидетельствует, что наступление Украины полностью справляется с задачей уничтожения вражеской силы. И у противника нет другого пути, как затыкать дыры такими опрокидываниями.

Почему именно десантно-штурмовые бригады? Здесь есть нюанс, который очень важен. Потому что десантники и морпехи – это те подразделения, которые еще сохраняют наступательный потенциал. По логике противника, он должен хранить эти десантно-штурмовые бригады на самый крайний случай. Это значит, что сейчас враг опрокидывает подразделения под Роботино, принадлежащие к оперативному резерву. А это говорит, что вражеские резервы истощаются. Этих десантно-штурмовых и десантных бригад у противника всего четыре. Две из них уже находятся на южном направлении, пытаясь удержать Роботино, а две дивизии и несколько бригад пытаются воевать под Бахмутом. Все более боеспособные войска русской армии уже находятся на полосы фронта. Потенциал врага и дальше накапливать резервы очень ограничен.

Вывод – цель ВСУ состоит в максимальном уничтожении враждебной силы и в продвижении к новым рубежам, чтобы занять лучшие позиции для последующих этапов боевых действий. Надеемся на это и помогаем ВСУ тем, чем можем. Потому что боевые действия – это то, что опирается на возможности украинской армии и украинского общества.

Нюансы использования дронов на поле боя

А дальше к другой теме, которая так связана с вооружением, потенциалом и другими вещами, ощущаемыми на поле боя. Сейчас все говорят, что это война и артиллерии и беспилотников. По выводам одного из британских институтов, Украина ежемесячно тратит или теряет примерно до 10 тыс. беспилотников разных типов.

Евгений Максименко, руководитель проекта ComBat Vision, отметил, что дрон - это не только летающая камера на управлении, а система, которая способна автоматически определить координаты объектов, измерять расстояния и азимуты между точками на земле. Так получилось, что мы гонимся по количеству, а не возможностям этих аппаратов. В результате имеем большое количество дронов, которые легко потерять, потеряв визуальную ориентацию в пространстве. Потому что пилоты ориентируются самостоятельно, без технических средств. Большинство гражданских дронов не умеют ориентироваться в пространстве. Например, дрон Mavic – это серийный дрон с очень качественной картинкой, большой дальностью полета. Но иногда надо иметь дрон с худшей картинкой и дальностью, имеющий определенные технические средства, позволяющие ему работать в режиме подавления РЭБ и ориентироваться на местности. То есть одна из причин потери дронов, особенно зимой, это потеря визуальной ориентации. Также большой процент идет от сбития "дружественными войсками", потому что никто не понимает чьи эти дроны, вражеские или наши летают вокруг. Также мы не можем определить координаты собственных дронов и не можем на автоматизированных системах показывать координаты своих дронов.

Руководитель проекта "ComBat Vision" подытожил, что нужно делать ставку не только на закупку сотен тысяч дронов, но и на построение единой системы взаимодействия пользователей и дронов, а также передачи информации между этими дронами не в точечном виде, а системно. Этого на тактическом уровне пока нет.

Гибридные действия РФ в Польше

А дальше поговорим о гидридных действиях нашего врага в соседних странах. Речь идет о том, как Россия пытается действовать в Польше, через которую Украина получает примерно 80% поставок военной зарубежной помощи. На прошлой неделе в Польше произошло несколько событий, которые можно трактовать как попытки РФ усложнить или полностью прервать поставки вооружений из-за логистических направлений в Украину.

В частности, в польском городе Жешув на прошлой неделе произошла вспышка опасного легочного заболевания, которое имеет высокий уровень смертности. Жешув – это транспортный хаб вблизи границы Украины. Кстати, этот город прикрывается даже комплексами Patriot, чтобы закрыть его от потенциальных вражеских атак. Хотя, как мы знаем, враг боится действовать против стран НАТО. Но в то же время противник использует разные группы шпионов, которые пытаются усложнить ситуацию со снабжением украинского вооружения.

Агентство внутренней безопасности Польши проводит расследование и рассматривает варианты, что вспышка этой болезни могла быть вызвана, в том числе и путем умышленного вмешательства в систему водоснабжения Жешува. И не исключают вариантов, что это могут быть преступные деяния со стороны РФ. Предварительные выводы в этой ситуации прокомментировал польский эксперт по международным вопросам, руководитель Центра "Польша-Украина" Дариуш Матерняк.

Господин Дариуш рассказал, что такие случаи известны и в Жешуве, и как минимум еще в двух польских областях. На данный момент есть вывод, что эта ситуация не возникла в результате деятельности спецслужб РФ или какой-либо другой страны. На сегодня ситуация выглядит естественно, которая вызвана очень сильной жарой, потому что так может произойти в таких условиях. Однако окончательных выводов еще ожидаем до завершения расследования Агентством внутренней безопасности.



Польский эксперт рассказал детали о случаях на польских железных дорогах, когда остановились десятки поездов. Система управления поездов в большинстве уже устарела в Польше. Однако существует и определенная активность людей, работающих на спецслужбы РФ и следящих за движением поездов. А в недавних инцидентах они попытались остановить движение по железной дороге и им это частично удалось. Некоторые люди задержаны и ждут допросов. Большой угрозы в том, что произошло, может быть, и нет. Но мы наблюдаем за такой активностью уже достаточно долго с лета предыдущего года. Полиция, Агентство внутренней безопасности и спецслужбы внимательно следят за железнодорожным сообщением, через которое происходит поставка помощи Украине.