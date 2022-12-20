ВСУ осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook .

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.

Кроме того, Гайдай отметил, что украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Они уверенно удерживают там позиции.

Он отметил, что на оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают. Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у ВСУ преимущество на Сватовско - Кременном направлении, в районе Белогоровки украинские военные не дали врагу продвинуться.

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