ВСУ осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай
Украинским военным осталось несколько километров, чтобы продвинуться в Кременную в Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook .
"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.
Кроме того, Гайдай отметил, что украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Они уверенно удерживают там позиции.
Он отметил, что на оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают. Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у ВСУ преимущество на Сватовско - Кременном направлении, в районе Белогоровки украинские военные не дали врагу продвинуться.
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