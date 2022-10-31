Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Укринформ.

"Наши Вооруженные силы ведут активную борьбу за освобождение наших территорий. У нас еще остались под оккупацией в среднем 24 населенных пункта. Почему я говорю "в среднем", потому что ситуация действительно меняется на фронте, она изменчива. Однако наши ВСУ делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее полностью освободить область", - сказал Сиенегубов.

Он подчеркнул, что оккупанты оказывают активное сопротивление и не намерены отступать.

По словам чиновника, сейчас линия фронта изменилась, поэтому продолжается работа по укреплению позиций, однако укрепляется и противник.

"Строятся оборонные и фортификационные сооружения. У нас, напомню, 315 километров границы с Российской Федерацией. Россияне также укрепляются со своей территории. Действительно, у них ведется строительство по укрепрайонам, бетонным сооружениям", - сказал Синегубов.

Утром 31 октября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове.

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