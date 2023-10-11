ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Бахмут и его окрестности достаточно специфическое направление. Это направление отличается от других. На Бахмутском направлении постоянно продолжается динамичная ситуация и большая интенсивность боевых действий. Здесь отдельная вселенная, здесь противник всегда применяет большое количество пехоты и артиллерийских средств", - подчеркнул Кудряшов.

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, враг не оставляет попыток восстановить утраченные позиции.

"После недавних успехов ВСУ, после освобождения Андреевки и Клещиевки, противник не оставляет попыток восстановить свои позиции. Потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны, которая тянется от Бахмута до Горловки. Враг пытается давить, но успеха не имеет. Силы обороны продолжают успешно. выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении", - подчеркнул Кудряшов.

В течение еще суток войны с Россией украинские защитники отбили 37 атак кафиров на ключевых направлениях фронта. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Андреевки Донецкой области. В то же время армия РФ потеряла 450 своих солдат

Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил , что ВСУ сделали все, чтобы взять мощный оборонительный рубеж врага на Бахмутском направлении.

Заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил , что на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев

























