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Главная Война с Россией ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
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ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр

11 октября, 2023 среда
14:32
Война с Россией

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов отметил, что Силы обороны продолжают успешно выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Бахмут и его окрестности достаточно специфическое направление. Это направление отличается от других. На Бахмутском направлении постоянно продолжается динамичная ситуация и большая интенсивность боевых действий. Здесь отдельная вселенная, здесь противник всегда применяет большое количество пехоты и артиллерийских средств", - подчеркнул Кудряшов.

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, враг не оставляет попыток восстановить утраченные позиции.

"После недавних успехов ВСУ, после освобождения Андреевки и Клещиевки, противник не оставляет попыток восстановить свои позиции. Потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны, которая тянется от Бахмута до Горловки. Враг пытается давить, но успеха не имеет. Силы обороны продолжают успешно. выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении", - подчеркнул Кудряшов.

  • В течение еще суток войны с Россией украинские защитники отбили 37 атак кафиров на ключевых направлениях фронта. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Андреевки Донецкой области. В то же время армия РФ потеряла 450 своих солдат
  • Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил , что ВСУ сделали все, чтобы взять мощный оборонительный рубеж врага на Бахмутском направлении.
  • Заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил , что на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев













 

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