ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов отметил, что Силы обороны продолжают успешно выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмут и его окрестности достаточно специфическое направление. Это направление отличается от других. На Бахмутском направлении постоянно продолжается динамичная ситуация и большая интенсивность боевых действий. Здесь отдельная вселенная, здесь противник всегда применяет большое количество пехоты и артиллерийских средств", - подчеркнул Кудряшов.
По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, враг не оставляет попыток восстановить утраченные позиции.
"После недавних успехов ВСУ, после освобождения Андреевки и Клещиевки, противник не оставляет попыток восстановить свои позиции. Потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны, которая тянется от Бахмута до Горловки. Враг пытается давить, но успеха не имеет. Силы обороны продолжают успешно. выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении", - подчеркнул Кудряшов.
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