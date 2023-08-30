ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных катеров
Силы специальных операций ВСУ опровергли заявление министерства обороны РФ о том, что в ночь на 30 августа в Черном море уничтожили катера с украинскими десантными группами
Об этом говорится в сообщении telegram.
В ВСУ призвали доверять только проверенным источникам и помнить, что "верить россиянам – не уважать себя".
Также в сообщении привели пример сообщения, если бы ВСУ писали в стиле российских пропагандистов: "Минувшей ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи".
Что этому предшествовало
В ночь на 30 августа российское минобороны заявило, что самолет морской авиации Черноморского Флота РФ в акватории Черного моря якобы уничтожил 4 быстроходных военных катера с десантными группами украинских военных.
По их мнению, там находилось до 50 военных ВСУ.
Впоследствии они заявили о еще одном "ликвидированном" украинском катере.
"Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", - написали в минобороны РФ.
- Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.
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