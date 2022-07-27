ВСУ окончательно освободили и зачистили от оккупантов 2 населенных пункта Херсонщины
Украинские силы обороны полностью освободили от оккупантов села Андреевка и Лозовое в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесены 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Также и Лозовое, где войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!", - говорится в сообщении.
За сутки, 26 июля, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач по "транспортным артериям" временно оккупированной Херсонщины.
Россия потеряла за сутки 89 военных, танк Т-62, самоходную гаубицу "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники.
В Белогорке был уничтожен склад вражеских боеприпасов.
- 26 июля в небе над Херсонской областью российские вертолеты сбили собственный ударный вертолет Ка-52.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с освободили! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное