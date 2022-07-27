Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Также и Лозовое, где войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!", - говорится в сообщении.

За сутки, 26 июля, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач по "транспортным артериям" временно оккупированной Херсонщины.

Россия потеряла за сутки 89 военных, танк Т-62, самоходную гаубицу "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники.

В Белогорке был уничтожен склад вражеских боеприпасов.

26 июля в небе над Херсонской областью российские вертолеты сбили собственный ударный вертолет Ка-52.

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