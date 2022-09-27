ВСУ ограничивает доступ людей к питьевой воде и не помогает гражданским, - новые фейки РФ
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 сентября
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 26 сентября россияне запустили три больших обмана.
В частности, российские СМИ сообщили, что ВСУ "никак не помогают" мирным жителям в местах боевых действий, а также ограничивают их доступ к ресурсам. Например, в Мариуполе люди не могли получить питьевую воду, поскольку ее источники "контролировали украинские бойцы".
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что существенно более объективную картину положения дел на Запорожской АЭС позволяет обеспечить присутствие МАГАТЭ. Мол, при этом присутствии "места для украинских и западных спекуляций о присутствии на АЭС российских военных становится все меньше".
ЦПИ при СНБО Украины обнаружил еще одну манипуляцию в словах заместителя главы мид России Рябкова. А он заявил: "Россия по разным линиям снова и снова призывает США не приближать обстановку вокруг Украины к опасному пределу… (однако) США отрицают какой-либо альтернативный взгляд на ситуацию (на ТОТ Украины)] и только тиражируют угрозы".
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