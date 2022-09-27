ВСУ ограничивает доступ людей к питьевой воде и не помогает гражданским, - новые фейки РФ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 26 сентября россияне запустили три больших обмана.

В частности, российские СМИ сообщили, что ВСУ "никак не помогают" мирным жителям в местах боевых действий, а также ограничивают их доступ к ресурсам. Например, в Мариуполе люди не могли получить питьевую воду, поскольку ее источники "контролировали украинские бойцы".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что существенно более объективную картину положения дел на Запорожской АЭС позволяет обеспечить присутствие МАГАТЭ. Мол, при этом присутствии "места для украинских и западных спекуляций о присутствии на АЭС российских военных становится все меньше".

ЦПИ при СНБО Украины обнаружил еще одну манипуляцию в словах заместителя главы мид России Рябкова. А он заявил: "Россия по разным линиям снова и снова призывает США не приближать обстановку вокруг Украины к опасному пределу… (однако) США отрицают какой-либо альтернативный взгляд на ситуацию (на ТОТ Украины)] и только тиражируют угрозы".

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