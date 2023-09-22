ВСУ объявили ракетную угрозу, в Кременчуге прогремели взрывы
Вечером пятницы, 22 сентября, в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы
Об этом сообщил официальный телеграмм-канал Воздушных Сил.
По состоянию на 17:20 воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
После этого Воздушные Силы предупредили о крылатой ракете в направлении Кременчуга. Через несколько минут жители города сообщили о взрывах.
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