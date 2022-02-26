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ВСУ объяснили, что делать при встрече с российскими военными и как их остановить
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал разъяснения для украинцев, как помочь украинским военным остановить российских оккупантов
Об этом говорится в Facebook.
В генштабе объясняют:
- если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники;
- если видите, что колонна зашла в лесополосу, – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти;
- если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, зажгите его... новый вырастет на костях оккупанта;
- у кого имеются экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас;
- владельцы оружия с оптическими прицелами, имейте в виду: не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке;
- снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся, – проявите фантазию, дезинформируйте врага;
- все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте всяким образом;
- если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет впечатление, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.
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