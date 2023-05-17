ВСУ обстреляли российский пункт управления, 4 склада, артиллерийское подразделение и 2 средства ПВО, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 17 мая.

За сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских военных и их технике, в том числе 5 - по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Ракетные войска и артиллерия поразили 1 пункт управления россиян, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства ПВО и еще 2 важные враждебные цели.

Украинская ПВО также уничтожила 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Российские обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

"В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300. Кроме того, нанес 32 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура", - пишет Генштаб.

Российский противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

и направлениях без особых изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

и направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине. В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В эти сутки вел безрезультативные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В эти сутки вел безрезультативные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении русский враг вел наступательные действия в районе Невской Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

направлении русский враг вел наступательные действия в районе Невской Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении Россия продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области.

направлении Россия продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области. На Авдеевском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудара по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудара по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Вместе с тем, совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Широкая балка Херсонской области и Херсон.