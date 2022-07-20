ВСУ обстреляли базы РФ в Новой Каховке и Энергодаре
За день, 20 июля, ВСУ уничтожили 2 склада и обстреляли 2 базы РФ на оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"За сегодняшний день демилитаризация прошла в следующих локациях: Новая Каховка, Херсонщина - минус база орков. Горловка, Донетчина - минус БК. Чернобаевка (район), Херсонщина - минус БК. Энергодар, Запорожье - попадание в базу орков", - говорится в сообщении.
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