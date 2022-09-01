ВСУ "обстреливают натовским вооружением ЗАЭС", а дети на оккупированных территориях "выбирают русский язык для обучения": новые фейки от роспропаганды
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 сентября
Об этом сообщает ЦПИ при СНБО Украины в телеграмме.
Дезинформация: Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызывает сильную обеспокоенность напряженность вокруг Запорожской АЭС. Якобы ВСУ, которые она называет "украинскими неонацистами", активно применяют натовское вооружение – артиллерию, РСЗО, беспилотники – для обстрелов ее объектов, включая разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям.
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что якобы школьники на временно оккупированных территориях Харьковской области в основном выбирают русский, как основной язык обучения, несмотря на возможность изучать украинский. Российская пропаганда сообщает, что якобы у детей есть большой запрос на русскоязычную литературу.
Дезинформация: "Руководство" ВОТ Донецкой области приняло так называемый документ "О реабилитации жертв украинской националистической идеологии, подвергнутых репрессиям на… территориях…, временно находившихся под контролем Украины", направлен на "восстановление прав и свобод жертв киевского режима".
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