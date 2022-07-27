ВСУ "обстреливают" гражданских в Харьковской области, а французы отказываются принимать беженцев из Украины: новые фейки россиян
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку российских фейков за 27 июля
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.
По информации ЦПИ при СНБО Украины, 27 июля россияне распространили очередную ерунду об Украине.
Представительница России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что "Россия считает голословными обвинения в свой адрес в киберагрессии, в случае возникновения претензий любое государство может напрямую обратиться в компетентные российские структуры".Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что "ВСУ постоянно обстреливают гражданское население Харьковской области, чтобы показать вымышленные победы, а контрнаступление украинских войск неосуществимо и ведет к потерям с украинской стороны".
Российские пропагандисты, ссылаясь на французскую ассоциацию помощи беженцам, сообщили, что "во Франции семьи отказываются размещать у себя беженцев из Украины, поэтому найти место для ночлега украинцам становится все сложнее".
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