Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.

По информации ЦПИ при СНБО Украины, 27 июля россияне распространили очередную ерунду об Украине.

Представительница России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что "Россия считает голословными обвинения в свой адрес в киберагрессии, в случае возникновения претензий любое государство может напрямую обратиться в компетентные российские структуры".

: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что "ВСУ постоянно обстреливают гражданское население Харьковской области, чтобы показать вымышленные победы, а контрнаступление украинских войск неосуществимо и ведет к потерям с украинской стороны".

Российские пропагандисты, ссылаясь на французскую ассоциацию помощи беженцам, сообщили, что "во Франции семьи отказываются размещать у себя беженцев из Украины, поэтому найти место для ночлега украинцам становится все сложнее".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb