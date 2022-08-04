Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.

Как говорится в сообщении ЦПИ при СНБО Украины, 4 августа Россия запустила три очередных обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что Газпром не примет турбину для "Северного потока" из-за режима санкций Канады, ЕС и Великобритании. В компании заявили, что нынешняя ситуация не отвечает контрактным обязательствам со стороны Siemens.

Дезинформация : Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что действия российских военных не наносят никакого вреда безопасности АЭС в Украине, а Запорожская атомная электростанция, "охрану" которой осуществляют российские войска, работает в штатном режиме. Хотя ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля.

Фейк : В министерстве обороны России заявили, что "в Доброполье Донецкой области в помещениях роддома сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, а медперсонал и женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются как "живой щит".

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