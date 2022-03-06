ВСУ обороняются и дают отпор россиянам, а захватчики пытаются избежать прямого контакта с украинскими военными и несут большие потери
По состоянию на 6:00 6 марта ВСУ ведут бои по содержанию рубежей, отражают авиаудары кафиров, а россияне несут большие потери и деморализованы
Об этом сообщило Минобороны.
ВСУ и Силы безопасности и обороны ведут бои по удержанию определенных рубежей. Противник несет потери и пытается уклониться от прямого огневого контакта с украинскими военными.
Защитники Украины держат оборону в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон для отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения им максимальных потерь, недопущения вторжения вглубь, содержания районов территории Украины и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными населенными пунктами отражают удары средств воздушного нападения противника.
Также группировка Объединенных сил обороняется в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя и нанесении огневого поражения оккупантам.
Другие группировки держат оборону на Слобожанском и в восточной части Таврического направления. В частности, подразделения ДШВ ВСУ остановили российские колонны, которые пытались выдвинуться на Днепропетровщину со стороны Балаклеи.
В Сиверской области украинские военные обороняют Чернигов. На Волынском направлении готовят всю полосу обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.
На Приморском направлении обороняют пункты базирования, морские порты в Черном море. В Николаевской области захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники врага.
На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и оборонятся для недопущения наступления и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.
Воздушные Силы ВСУ сосредоточили усилия на отражении ракетно-авиационных ударов оккупантов, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
В целом, потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых катапультировавшихся и выживших российских летчиков нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь, и они уже дают показания о преступлениях РФ против человечности.
Оккупанты стараются не потерять наступательного потенциала, но имеют большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления украинцев оккупанты деморализованы. Резервы россиян, поступающие на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел.
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