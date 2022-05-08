ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный
Оперативное командование "Юг" показало видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный
Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.
"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к победе!" – прокомментировали видео в оперативном командовании.
По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, вместе с вертолетом был уничтожен его экипаж.
"Остров Змеиный, административно входящий в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту", - рассказал Братчук в эфире национального телемарафона.
- 7 мая ПВО уничтожило 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые российские ракеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное