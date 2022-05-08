ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный

Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к победе!" – прокомментировали видео в оперативном командовании.

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, вместе с вертолетом был уничтожен его экипаж.

"Остров Змеиный, административно входящий в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту", - рассказал Братчук в эфире национального телемарафона.

7 мая ПВО уничтожило 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые российские ракеты.

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