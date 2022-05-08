ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
Украинские военные из 30 ОМБр уничтожили танк оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Javelin"
Об этом говорится в фейсбуке 30 ОМБр.
"Филигранная работа воинов 30 ОМБр из ПТРК "Javelin" по вражескому танку. Украинское сафари продолжается, пока враги не исчезнут с украинской земли!" - подчеркнули военные.
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8 мая украинские артиллеристы и десантники уничтожили оккупантов вместе с их военной техникой.
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